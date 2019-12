Advent, Advent, die Erde brennt - neue nachhaltige Geschenkideen und Tipps für umweltfreundliche Weihnachten (FOTO)

Berlin/Butzbach (ots) - Grüne Weihnachten: Auf der Suche nach wirklich neuenIdeen für nachhaltige Weihnachten in diesem Jahr? Wie wäre es z.B. mit dembesonders umweltfreundlichen Öko-Geschenkpapier von dabelino, aus dem wiederneue Bäume wachsen können, mit nicht nadelnden ökologischen Weihnachtsbäumen mitCharakter und mit jeder Menge grüner Geschenkideen von kleinen, feinen Startupsund Bio-Manufakturen aus Deutschland!1.Umweltfreundliches Geschenkpapier und Weihnachtskarten aus denen neue BäumewachsenDass Geschenkpapier aus Holz und damit aus Bäumen gemacht wird, dürftehinlänglich bekannt sein. Dass daraus aber auch neue Bäume wachsen können, dasist überraschend! Das Startup hinter dieser Idee heißt dabelino und ist einökologischer Papeterie- und Buchverlag, der es sich zur Aufgabe gemacht hat,seine Branche "nachhaltig" mitzuverändern. Unter dem Motto "Endlich grüneWeihnachten" haben die beiden dabelino Gründerinnen Birgit Frömel und MiriamFrömel-Scheumann in diesem Jahr ein besonders umweltfreundlichesÖko-Geschenkpapier und die passenden Weihnachtskarten auf den Markt gebracht,welche klimaneutral unter Verwendung von Öko-Strom, mit Bio-Druckfarben ohneMineralöl und ohne Umweltgifte auf Öko-Papier gedruckt wurden. Durch diesesnachhaltige Produktionsverfahren können die Karten und das Geschenkpapier nichtnur zu 100% recycelt, sondern sogar auch ganz unbedenklich kompostiert werden.So kann das Geschenkpapier nach dem Weihnachtsfest und dem Auspacken derGeschenke etwa wieder als Nährstoff für neue Bäume in den biologischen Kreislaufzurückkehren oder z.B. auch damit die Bio-Tomaten auf dem Balkon gedüngt werden.Oben drauf haben sich die beiden dabelino Macherinnen dazu entschlossen, fürjedes verkaufte Set noch ein Bäumchen über die NGO Eden Reforestation Projectszu pflanzen. Des weiteren gehen 10% der Einnahmen als Spende an dieKinderhilfsorganisation "Die ARCHE e.V.". Erhältlich ist das besondersumweltfreundliche Geschenkpapier z.B. im Onlineshop unter www.dabelino.de, überwelchen es mit DHL GoGreen klimaneutral verschickt wird.2. Umweltfreundliche Weihnachtsbäume mit Charakter - Attention for ä(hässlische) TännschenEin umweltfreundlicher Weihnachtsbaum für rund 20 bis 30 Euro, der klimaneutralbis zur Haustür geliefert wird und auch noch nicht nadelt? Ja, das gibt es!Zumindest wenn der Christbaum z.B. "geruchlose Geertje" heißt - denn die liebeGeertje hat bereits alle ihre Nadeln bei der Aufzucht auf Gut Bredeneek inHolstein verloren und wird deshalb als ein Hidden Beauty Tannenbaum für kleinesGeld angeboten. Dort gibt es jede Menge kuriose Weihnachtsbäume zu kaufen, dienicht ganz der Norm entsprechen. Solche mit zwei Spitzen, solche mitKnabberspuren, weil Rentier Rudolf sich damit schon für seine Arbeit vor demWeihnachtsfest gestärkt hat oder einfach solche, die ein bisschen krumm undschief und mit größeren Lücken zwischen den Ästen gewachsen sind. Normalerweiselanden solche Tannen erst gar nicht im Verkauf und damit auch nicht alsWeihnachtsbaum bei uns Zuhause, sondern direkt im Schredder. Dies betrifft lautBetter Foodprint je nach Feld ganze 10 bis 25 Prozent aller Tannen. Was für eineRessourcen-Verschwendung! Wer dem etwas entgegensetzen will, holt sich seineeigene Geertje, seine "oligarchische Olivia" oder den "desillusionierten Devi".Insgesamt steht für das Weihnachtsfest 2019 ein Kontingent von knapp 2.000Bäumen zur Verfügung. Bestellungen sind bis zum 19. Dezember 2019 möglich. Undfür jede verkaufte Tanne wird zum Ausgleich ein neuer Baum über "Plant for thePlanet" gepflanzt.3. Kerzen aus umweltfreundlichen Materialien:Weihnachtszeit ist Kerzenzeit - ob auf dem Adventskranz, im weihnachtlichenWindlicht, als Teil der Weihnachtspyramide oder ganz und gar alsWeihnachtsbaumschmuck, Kerzen erhellen uns als Weihnachtsdekoration die dunklenTage in der Vorweihnachtszeit. Nur leider sind die meisten Kerzen aus Paraffin,d.h. aus Erdöl gemacht. Hinzu kommen bei Teelichtern auch noch problematischeHüllen aus Aluminium. Eine Alternative dazu sind z.B. Bienenwachskerzen oder fürVeganer Rapsöl- und Sojawachskerzen, welche es in Unverpackt-Läden auch ohneAluminium-Hülle gibt. Und bei Lit Lab Berlin können Kerzenliebhaber imLadenartelier oder im Onlineshop sogar eigene Duftkerzen nach Wunsch ausSojawachs kreieren, die in einem kunstvollen Kerzenhalter aus Beton mitgoldfarbenen Akzenten stecken. Die hübschen Kerzenhalter lassen sich nach demMehrweg-Prinzip sogar immer wieder befüllen.4. Umweltfreundliche Geschenkideen von ökologischen Startups und kleinenBio-ManufakturenVor allem bei kleinen Manufakturen und grünen Startups finden sich besondere undwitzige Weihnachtsgeschenke, die es so nicht an jeder Ecke zu kaufen gibt. Bei den Gründern der Marke Grow-Grow Nut gibt es beispielsweise sogenannteMicrogreens, d.h. Keimlinge verschiedener Gemüsesorten, die in einerKokosnuss-Schale - eigentlich ein Abfallprodukt aus der Kokosnuss-Ernte, welcheshier upcycelt wird - auf der heimischen Fensterbank angebaut werden können undso auch im Winter ohne lange Transportwege für frische Vitamine sorgen. Dieperfekte Geschenkidee für Foodies.Das Startup Inaska aus Frankfurt stellt nachhaltige Bademode und Leggings her,für deren Produktion alte Fischernetze aus Nylon und weiteres Plastik alsAusgangsmaterial aus dem Meer gefischt wurden. Gefertigt wird die Kleidung nichtwie sonst üblich in Fernost, sondern in Portugal. Für jede Bestellung im InaskaOnline-Shop gehen 20 Cent an die Initiative Surfrider EU.Schwangere und Mütter freuen sich an Weihnachten mit Sicherheit über dieBio-Tees für Frauen von Mom to Mom. Wobei insbesondere der "Ruhig Blut" Tee auchschon in der oft stressigen Vorweihnachtszeit jedem ans Herz gelegt werden kann.Und wenn es schon Klassiker wie Schokolade oder Socken zu Weihnachten seinsollen, dann bitte doch in der nachhaltigen Variante, z.B. in Form von veganerSchokolade von Goldberger, in der kein Industriezucker, dafür aber Vitalpilzeals besonderes Extra stecken und von Sisu Socks, die für jedes verkaufte PaarStrümpfe eine Spende an Terre des Femmes tätigen.Gute Inspirationsquellen für kleine grüne Firmen sind z.B. Social Media Kanälewie Pinterest und Instagram (einfach mal nach Hashstags wie #nachhaltigkeit oder#greenstartups filtern) oder die Suche auf Crowdfunding-Plattformen wieStartnext, über welche die innovativen Ideen häufig erst finanziert undrealisiert werden. So geschehen z. B. auch bei den Yoga-Matten von HejHej Mats,welche nach dem "closed loop" Prinzip aus recyceltem Plastik hergestellt werdenund bei denen pro Verkauf 1 Euro an die soziale Initiative Earthchild Projectfließt.5. Digital Detox an den Feiertagen:Die Playlist mit den Lieblingsweihnachtsliedern ist am Start, so dass man auchin der richtigen Stimmung ist, um das fancy Weihnachtsrezept vom LieblingsFood-Youtuber nachzukochen? Und nach der überstandenen Weihnachtsfeier mit derFamilie, gönnt man sich zur Entspannung noch ein paar Folgen seinerLieblingsserie? Keine so gute Idee. Denn Musik- und Video-Streamingdienstestellen eine nicht unerhebliche Belastung für unsere Umwelt dar. Alleine dieVideo-Streamingdaten sorgen laut dem Shiftproject für 80% des weltweitendigitalen Datenvolumens, für dessen Bereitstellung jede Menge Strom undRechenpower notwendig ist.Wie wäre es also mal mit einem "Digital Detox" Versuch an Weihnachten? StattMusikstreaming selber Lieder unterm Weihnachtsbaum zu trällern, hat doch auchetwas behagliches - oder zumindest einen erhöhten Unterhaltungsfaktor, wenn esschön schief klingt und man die zweite Strophe von "O Du fröhliche" kreativumtexten muss, weil niemand sie so genau kennt. Und mit hoher Wahrscheinlichkeitfindet sich für den Serien-Ersatz bestimmt auch das ein oder andere Buch untermChristbaum. Denn nach Angabe des Online-Statistikportals Statista zählen auch imJahr 2019 Bücher nach wie vor zu den Top 3 Weihnachtsgeschenken in Deutschland.