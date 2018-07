Advaxis: Ist es vollbracht?

An der Heimatbörse Xetra NASDAQ GS notiert Advaxis per 25.07.2018 bei 1,5 USD. Advaxis zählt zu "Biotechnologie".Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Advaxis entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Branchenvergleich Aktienkurs: Advaxis erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -78,02 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Biotech & Pharma"-Branche sind im Durchschnitt um 23,25 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -101,27 Prozent im Branchenvergleich für Advaxis bedeutet. Der "Health Care"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 19,71 Prozent im letzten Jahr. Advaxis lag 97,73 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

