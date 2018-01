Advanced Micro Devices: Des einen Leid ist des anderen Freud!

Liebe Leser,

den Chipmarkt teilen sich Intel und Advanced Micro Devices praktisch auf. Da wundert es nicht, dass die schlechten Nachrichten des einen den Aktienkurs des anderen massiv beflügeln. Zu beobachten war dieses Spiel in dieser Woche wieder. Der AMD-Kurs schoss praktisch durch die Decke und lieferte ein prozyklisches Kaufsignal, nachdem eine gravierende Sicherheitslücke in Intel-Chips bekanntgeworden war.

Die publik gewordene Sicherheitslücke der Intel-Prozessoren ist groß und muss daher sehr ernst genommen werden. Beheben kann sie nicht der Chiphersteller selbst, sondern die Betreiber der Betriebssysteme müssen sie per Patch schließen. Das dürfte recht zeitnah geschehen.

Anschließend sollte man erwarten, dass die Computergemeinde und in ihrer Folge auch die Börse schnell wieder zur Tagesordnung übergeht. In diesem Fall ist dies aber wenig wahrscheinlich, denn Computerexperten fürchten, anders als bei gewöhnlichen Software-Updates, dass durch diese Sicherheitspatches bei den Intel-Prozessoren Leistungseinbußen um bis zu 30 Prozent zu verzeichnen sein werden.

AMD der große Profiteur!

Glücklich, wer einen von dieser Sicherheitspanne nicht betroffenen AMD-Rechner hat und/oder Aktionär von Advanced Micro Devices ist. Die Aktie war in dieser Woche der große Profiteur der Panne bei Intel. Während die Intel-Aktie sofort unter Druck geriet und in einem an sich starken Marktumfeld mit Abgaben von zwei Prozent zu kämpfen hatte, zog die AMD-Aktie dynamisch an.

Das nächste Ziel der laufenden Aufwärtsbewegung ist der Widerstand bei 11,75 US-Dollar. Hier müssen die Käufer zeigen, was wirklich in ihnen steckt und dürfen nicht nur auf das Pech eines Konkurrenten hoffen. Schafft die AMD-Aktie den Sprung über den zentralen Widerstand bei 11,75 US-Dollar, kann die kurzfristige Bodenbildung als abgeschlossen gelten. Scheitert die Aktie jedoch hier, dürfte die Seitwärtsbewegung des letzten Jahres in die Verlängerung gehen.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.