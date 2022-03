Advanced Micro Devices Aktie: Die wichtigsten Erkenntnisse!

Barclays Analyst Blayne Curtis stufte Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ:AMD) auf „Gleichgewichten von „Übergewichten“ mit einem Kursziel von $115, von $148 (3,54% Rückgang).

Das ist passiert

Die Wachstumsstory des Unternehmens braucht eine Pause, da 2023 zyklische Risiken drohen, räumte Curtis ein. AMD ist nach wie vor in der Lage, in diesem Jahr sowohl im Client- als auch im Servermarkt Marktanteile zu gewinnen, aber die zyklischen Risiken in verschiedenen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung