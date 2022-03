Advanced Micro Devices Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Advanced Micro Devices weist am 07.03.2022, 23:31 Uhr einen Kurs von 108.41 USD an der Börse NASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Halbleiter" geführt.

Wie Advanced Micro Devices derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Advanced Micro Devices erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 38,07 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche sind im Durchschnitt um 45,44 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -7,37 Prozent im Branchenvergleich für Advanced Micro Devices bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 59,2 Prozent im letzten Jahr. Advanced Micro Devices lag 21,13 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Advanced Micro Devices als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 17 Buy, 8 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Advanced Micro Devices vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 146 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 34,67 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 108,41 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Advanced Micro Devices wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An neun Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, positve Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt fünf Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Sell"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Buy" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Advanced Micro Devices auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

