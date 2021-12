Advanced Micro Devices Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Advanced Micro Devices weist am 14.12.2021, 02:43 Uhr einen Kurs von 138.55 USD an der Börse NASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Halbleiter" geführt.

Die Aussichten für Advanced Micro Devices haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Advanced Micro Devices als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 17 Buy, 7 Hold, 1 Sell. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 136,09 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -1,77 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 138,55 USD beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Advanced Micro Devices haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Sell" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Sell".

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 61,42 liegt Advanced Micro Devices unter dem Branchendurchschnitt (23 Prozent). Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" weist einen Wert von 79,9 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Advanced Micro Devices kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Advanced Micro Devices jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Advanced Micro Devices Aktie.

Advanced Micro Devices: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...