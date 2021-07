Advanced Micro Devices-Aktie: Ausbruch in Kürze?

Aktuell treiben die Bullen der Advanced Micro Devices-Aktie den Anteilschein abermals in den Widerstandsbereich. Hier baut sich nun also vermehrt Druck auf, welcher sich in Kürze entladen könnte. Mit einem Tagesschlusskurs von 100,00 USD wäre dies bereits bewerkstelligt. Es fehlt also nicht mehr viel, denn der Kurs befindet sich derzeit bei 97,93 US-Dollar.

Advanced Micro Devices – im Bullenmarkt

