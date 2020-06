Advanced Micro Devices-Aktie (AMD): Wie ist die Aktie einzuschätzen?

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Die Aktie des amerikanischen Chipkonzerns Advanced Micro Devices (AMD) kommt in den letzten Tagen nicht so richtig vom Fleck. Nach dem Corona-Crash und dem Rückfall auf ein 6-Monats-Tief bei 36,75 US-Dollar zeigte sich die Aktie zunächst gut erholt und stieß am 20. April bis auf 58,63 USD vor. Damit war der Kontakt zum aktuellen Rekordhoch bei 59,27 USD vom 19. Februar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



