Advanced Micro Devices-Aktie (AMD): Das Chartbild hellt sich immer weiter auf!

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Die Aktie des amerikanischen Chipkonzerns Advanced Micro Devices (AMD) knüpft an die starke Performance der letzten Wochen an und schiebt sich weiter nach oben. Kurz vor Handelsschluss stehen an der Technologiebörse Nasdaq Kursgewinne von 0,34 Prozent zu Buche. Im Tagesverlauf wurde beim Stand von 48,45 US-Dollar der höchste Kurs seit drei Wochen erreicht. Durch den Kursanstieg haben sich auch die Verluste, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung