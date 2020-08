Advanced Micro Devices-Aktie (AMD): Aktuelle Chartanalyse!

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Die Aktie von Advanced Micro Devices (AMD) hat in den letzten Wochen wieder deutlich Fahrt aufgenommen. So gelang es ein Widerstandsband zwischen 58 und 60 US-Dollar zu überwinden und den Kurs auf ein neues Mehrjahreshoch zu führen. Am 7. August stieg die Aktie im Hoch bis auf 87,28 USD. Dafür verantwortlich waren die Zahlen zum abgelaufenen Quartal, die über den Erwartungen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



