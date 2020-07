Advanced Micro Devices (AMD): Wie ist die Aktie einzuschätzen?

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Im Zuge der weltweiten Börsenturbulenzen hat die Aktie von Advanced Micro Devices (AMD) fast 36 Prozent eingebüßt. Damit fielen die Verluste genau so stark aus wie im Gesamtmarkt (Dow Jones). Am 18. März wurde ein 6-Monats-Tief bei 36,75 US-Dollar markiert. Doch so schnell es nach unten gegangen war, ging es in der Folge auch wieder nach oben. Eine Erholungsbewegung führte den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung