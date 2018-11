Advanced Markets gründet britisches Unternehmen

FCA-reguliertes Unternehmen mit neuer Londoner Niederlassung undRechenzentrumLondon (ots/PRNewswire) - Advanced Markets, ein institutionellerAnbieter von Devisenliquidität und Prime-of-Prime-Services, hatAdvanced Markets (UK) Limited (AM (UK)) gegründet, ein von der FCAreguliertes Unternehmen. Das Unternehmen umfasst neue Handelsserverin den LD4- und LD5-Rechenzentren von Equinix sowie eine neueLondoner Niederlassung unter der Leitung der Branchenexpertin NinaBaksh."Der Start unserer umfassenden Londoner Niederlassung ist einwichtiger Schritt in der globalen Strategie des Unternehmens", sagteAnthony Brocco, Gründer und CEO von Advanced Markets. "Mit ihr könnenwir unsere institutionellen Broker- und Fondsmanagementkunden inGroßbritannien und Europa besser bedienen, indem wir eine regionaleMatching-Engine anbieten, die vollständig mit unserenLiquiditätsanbietern aus dem Bereich der Banken und Nichtbankenvernetzt ist."Gemäß den Bedingungen seiner FCA-Registrierung kann AM (UK) nurals Matched Principal Broker fungieren, deshalb ist das Unternehmenverpflichtet, jeden Kundenhandel mit einer Ausgleichstransaktion miteinem Liquiditätsanbieter abzugleichen. Dieses Modell begrenzt nichtnur das Marktrisiko des Unternehmens, sondern richtet auch dieInteressen des Unternehmens an denen seiner Kunden aus.AM (UK) beschränkt sich ferner darauf, nur mit qualifiziertenprofessionellen Gegenparteien zu arbeiten, die der globalenRichtlinie des Unternehmens entsprechen.Das DMA/STP-Liquiditätsmodell (Direct Market Access) von AdvancedMarkets, das das Unternehmen bei seiner Gründung im Jahr 2006entwickelt hat, ermöglicht es den Devisenmarktteilnehmern, anonym mitPreisen zu handeln, die von führenden Liquiditätsanbietern in einervöllig transparenten, anonymen Marktstruktur übermittelt werden. DieKombination aus dem DMA/STP-Modell des Unternehmens und der robustenHandelsinfrastruktur mit niedrigen Latenzzeiten hat die Beteiligungführender Broker, Fondsmanager und anderer Institutionen verstärkt.Informationen zu Advanced MarketsAdvanced Markets ist ein Großhandelsanbieter von PoP-Liquiditäts-,Kredit- und Technologielösungen für Banken und Broker weltweit. DieProdukte des Unternehmens unterstützen den Handel mit direktemMarktzugang für Devisen und Edelmetalle sowie CFDs (Contracts forDifference) für alle Finanz- und Rohstoffprodukte. Darüber hinausbietet es Devisen-, Edelmetall- und CFD-Handel sowie Kreditlösungenund -dienstleistungen für Fondsmanager, Rohstoffhandelsberater undFirmenkunden an.Über seine Wholesale-Kundenbasis bedient Advanced Markets mitseiner Liquidität letztlich mehr als 40.000 institutionelle undprivate Kunden in mehr als 30 Ländern weltweit. (Die Gesellschafttätigt keine direkten Geschäfte mit Einzelhändlern.)Advanced Markets befindet sich im gemeinsamen Besitz von MacquarieAmericas Corp Inc. (eine hundertprozentige Tochtergesellschaft derMacquarie Bank), BGC Partners und dem Management der Gesellschaft.Pressekontakt:info@advancedmarkets.com+1 704 544 9446Original-Content von: Advanced Markets LLC, übermittelt durch news aktuell