Advanced Instruments- und I&L Biosystems-Partner unterstützen wachsende Märkte in Deutschland und Österreich für Biotech-, Mikrobiologie- Nahrungsmittel- und Getränkeprodukte.

Norwood, Us-Bundesstaat Massachusetts (ots/PRNewswire) - AdvancedInstruments, LLC, gab bekannt, dass die I&L Biosystems GmbH,führender Distributor von Produkten für Biotechnologie, Zell- undMikrobiologie, jetzt als exklusiver Distributor seinesOsmometer-Portfolios, seines Anoxomat®-Gefäßsystems fürBakterienkulturen und seines Milchproduktportfolios in Deutschlandund Österreich fungieren wird. Das Unternehmen wird zudem Osmometerfür nicht-klinische Märkte in Österreich vertreiben. DieseTechnologien bieten Schlüssellösungen zur Sicherung von Qualität undEffizienz."I&L Biosystems ist ein Distributor von Weltklasse und wir freuenuns darauf, unsere Partnerschaft weiter auszubauen, da sie mitunseren Wachstumszielen in zwei unserer Schlüsselmärkteübereinstimmt", so Byron Selman, President und CEO von AdvancedInstruments. "Unsere Biotech-Produkte helfen, hochwertige,lebensrettende medizinische Therapeutika herzustellen. Mithilfeunserer Mikrobiologie-Produkte können Labore die Qualität derBakterienkulturen verbessern und die Arbeitsabläufe inMikrobiologie-Laboren optimieren", fügt Herr Selman hinzu.Deutschland ist ein wichtiger Markt mit Top-Einrichtungen für dieEntwicklung und Herstellung biologischer Wirkstoffe.Advanced Instruments verfügt über ein erstklassiges Portfolio anOsmometern für Einzel- oder Mehrfachproben, um die Qualität undProzesskontrolle biologischer und injizierbarer Medikamente währendder gesamten Entwicklung und Herstellung sicherzustellen. Osmolalitätist ein wesentliches Qualitätsmerkmal, das zur Sicherung derProzessqualität beiträgt. Ähnlich ist das Anoxomat-System DIE Lösungfür Mikrobiologie-Labore, die die Qualität von Bakterienkulturen undden Arbeitsablauf verbessern möchten.I&L Biosystems bietet seine Kunden ein breites Sortiment anBiotechnologie- und Mikrobiologieprodukten. Das Unternehmenbeschäftigt zudem Experten, die wissenschaftliche Beratungbereitstellen, damit die Kunden beste Lösungen, hervorragendeUmsetzungspläne und erstklassigen Kundendienst erhalten. Die starkeFührungsposition von I&L und sein tiefes wisssenschaftlichesEngagement werden zu verstärktem Wachstum in den Biotech- undLebensmittel-/Getränkemärkten beitragen."Wir freuen uns auf unsere Partnerschaft mit AdvancedInstruments", so Alexander Beljaars, CEO von I&L Biosystems. "DasUnternehmen ist in den Märkten für klinische Diagnostik, Biotech undMilchanalytik hoch angesehen. Mit seinen erstklassigen Osmometern,dem Anoxomat-Gefäßsystem und den Analysegeräten für Milch undMilchprodukte können wir unseren Kunden aus den Bereichen Biotech,Lebensmittel/Getränke wichtige innovative Lösungen anbieten."Informationen zu Advanced InstrumentsAdvanced Instruments ist ein weltweiter Anbieter vonwissenschaftlichen und analytischen Instrumenten für die Klinik-,Biotechnologie- und Lebensmittel-/Getränke-Branche. Seit 1955unterstützen die Innovationen des Unternehmens Organisationen dabei,die Qualität ihrer Ergebnisse zu verbessern, verlässliche Ergebnissezu erzielen und die Produktivität am Arbeitsplatz zu steigern.Advanced Instrument bietet ein vielfältiges Produktportfolio an,darunter: Gefrierpunkts-Depressionsosmometer, Zähler fürCerebrospinalflüssigkeitszellen, Gefäßsysteme für Bakterienkulturen,Kryoskope, Pasteurisierungstestsysteme sowie Teststandards und-kontrollen. Weitere Informationen finden Sie unter www.braskem.com.Informationen zu I&L BiosystemsI&L Biosystems, das 1991 gegründet wurde, bietet Kunden undForschern in den Märkten Mikrobiologie, Zellbiologie undBiotechnologie in Deutschland und anderen europäischen Ländernhochwertige Life-Science-Produkte an. Das Unternehmen stellt sowohlwissenschaftlich fundierte als auch professionelle technischeDienstleistungen bereit, um seine Kunden mit bestmöglichem Supportvom erstmaligen Kontakt bis zur Installation und darüber hinaus zuunterstützen. Weitere Informationen finden Sie auf il-biosystems.comLogo -https://mma.prnewswire.com/media/701853/Advanced_Instruments_Logo.jpgPressekontakt:Carla CatalanoTelefon: 781-320-9000E-Mail: carlac@aicompanies.comOriginal-Content von: Advanced Instruments, LLC, übermittelt durch news aktuell