Advanced Energy Industries: Wie ist das denn jetzt passiert?

Advanced Energy Industries, ein Unternehmen aus dem Markt "Halbleiterausrüstung", notiert aktuell (Stand 20:24 Uhr) mit 48.48 USD mehr oder weniger gleich (-0.02 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Advanced Energy Industries einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Advanced Energy Industries jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Advanced Energy Industries-Aktie beträgt dieser aktuell 49,81 USD. Der letzte Schlusskurs (48,49 USD) liegt damit auf ähnlichem Niveau (-2,65 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Advanced Energy Industries somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 54,12 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-10,4 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Advanced Energy Industries ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. In Summe wird Advanced Energy Industries auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Advanced Energy Industries. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 86,04 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Advanced Energy Industries momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als "Sell" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Advanced Energy Industries auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Hold"-Rating. Advanced Energy Industries wird damit unterm Strich mit "Sell" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Advanced Energy Industries als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Advanced Energy Industries vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 66 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 36,11 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 48,49 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".