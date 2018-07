Advanced Energy Industries: Aktienanalyse vom 10.07.2018

Per 09.07.2018 wird für die Aktie Advanced Energy Industries am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 61,13 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Halbleiterausrüstung".

Unsere Analysten haben Advanced Energy Industries nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Advanced Energy Industries erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -8,72 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Semiconductors"-Branche sind im Durchschnitt um 24,82 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -33,54 Prozent im Branchenvergleich für Advanced Energy Industries bedeutet. Der "Technology"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 13,9 Prozent im letzten Jahr. Advanced Energy Industries lag 22,63 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Advanced Energy Industries-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Advanced Energy Industries aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (84,75 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 38,64 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 61,13 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Advanced Energy Industries eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Advanced Energy Industries verläuft aktuell bei 70,84 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 61,13 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -13,71 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 62,91 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Advanced Energy Industries-Aktie der aktuellen Differenz von -2,83 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".