Advanced Drainage: Ein Wunder?

Für die Aktie Advanced Drainage aus dem Segment "Bauprodukte" wird an der heimatlichen Börse New York am 20.03.2020, 10:11 Uhr, ein Kurs von 28.25 USD geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Advanced Drainage auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Advanced Drainage mit einem Wert von 109,11 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Bauprodukte" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 50,23 , womit sich ein Abstand von 117 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Advanced Drainage-RSI ist mit einer Ausprägung von 79,06 Grundlage für die Bewertung als "Sell". Der RSI25 beläuft sich auf 69,22, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Sell".

3. Dividende: Derzeit schüttet Advanced Drainage nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Bauprodukte. Der Unterschied beträgt 0,68 Prozentpunkte (1,46 % gegenüber 2,14 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".