Advanced Disposal Services: Jetzt könnte alles passieren

Advanced Disposal Services, ein Unternehmen aus dem Markt "Umwelt- und Facility Services", notiert aktuell (Stand 21:35 Uhr) mit 32,31 USD mehr oder weniger gleich (+0.03 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Nach einem bewährten Schema haben wir Advanced Disposal Services auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Advanced Disposal Services wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Hold". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Hold"-Einstufung.

2. Sentiment und Buzz: Advanced Disposal Services lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Buy"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Advanced Disposal Services in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 56,81 und liegt mit 19 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies) von 47,77. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Advanced Disposal Services auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.