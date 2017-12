Advanced Blockchain: Da wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben!

Lieber Leser,

ich habe an dieser Stelle ja schon des öfteren über die angeblichen kanadischen Blockchain Aktien wie 360 Blockchain oder Global Blockchain Technologies – ich nenne sie gerne „Namechanger“ anstatt Gamechanger – geschrieben. Doch sowas gibt es nicht nur in Kanada!

Auch Braincloud wird Advanced Blockchain…

So gab es am deutschen Aktienmarkt mal eine Aktie der Firma Braincloud AG. Diese Aktie notierte bei etwas mehr als 0,50 Euro und kein Mensch hat sich so richtig für sie interessiert. Kein Wunder, handelte es sich dabei doch um eine schlichte Unternehmensberatung – mit einem Börsenwert von ca. 350.000x 0,53 Euro und somit nicht einmal 200.000 Euro. Doch dann, am 11. Oktober, gab es eine Adhoc-Mitteilung, die alles veränderte.

So gab man bekannt, dass man eine „Neuausrichtung der Gesellschaft im Bereich der Blockchain-Technologie“ plane. Dazu werde man zukünftig Beteiligungen an aussichtsreichen Blockchain-Projekten eingehen. Im Zuge der Neuausrichtung trat der bisherige Vorstand und Aufsichtsrat zurück und es wurde die Umbenennung in Advanced Blockchain AG sowie die Verlegung des Unternehmenssitzes von Bremen nach Berlin beschlossen. Zu guter Letzt wurden dann auch zwei Kapitalerhöhungen mit Bezugsrecht für die Aktionäre angekündigt.

Tolle Nachrichten, aber zu wenig Substanz für eine Ver60fachung des Kurses!

Diese Nachrichten lasen sich zwar gut und tatsächlich wurde auch ein neuer Vorstand und Aufsichtsrat eingesetzt sowie eine Umbenennung in Advanced Blockchain vorgenommen. Auch wurde der Unternehmenssitz nach Berlin verlegt und eine Kapitalerhöhung angekündigt. Das war es dann aber auch schon. Die Kapitalerhöhung, im Zuge derer 700.000 neue Aktien zum Preis von 1,00 Euro ausgegeben werden sollen (im Verhältnis 1:2 und nur an bestehende Aktionäre), läuft aktuell jedenfalls noch. Angesichts des extrem niedrigen Bezugspreises rechne ich zwar mit einer erfolgreichen Kapitalerhöhung, danach wird es aber kritisch.

Zwar konnte Advanced Blockchain zwischenzeitlich Kooperation mit nakamo.to und Brille24 vermelden, das ist aber viel zu wenig um einen Börsenwert von aktuell 11,62 Mio. Euro und zukünftig dann sogar fast 35 Mio. Euro zu rechtfertigen. Zumal die Altaktionäre, die die neuen Aktien für 1,00 Euro bekommen werden, ja schön blöd werden diese nicht sofort zu Kursen von über 30,00 Euro sofort zu veräußern. Daher gilt m.E. auch hier: Besser die Finger weg lassen von diesen gehypten, angeblichen Bitcoin/Blockchain Aktien!

Ein Beitrag von Sascha Huber.