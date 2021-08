Advanced Auto Parts-Aktie: Ergebnisse werden bald bekannt gegeben!

In der CNBC-Sendung “Options Action” schlug Mike Khouw vor, dass Anleger eine bullische Optionsstrategie für Advance Auto Parts, Inc. (NYSE:AAP) vor der Veröffentlichung der Ergebnisse in Betracht ziehen sollten. Das Unternehmen wird am 24. August seine Ergebnisse bekannt geben.

Khouw sagte, dass die Optionsprämien vor der Bekanntgabe der Gewinne leicht erhöht sind, so dass er dies ausnutzen und einen Put-Spread verkaufen möchte.



