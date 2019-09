Advanced Aesthetic Technologies und die China National Biotec Group geben strategische Kooperation bekannt

Brookline, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Advanced AestheticTechnologies, Inc. (AAT), ein führendes Unternehmen fürÄsthetik-Gel-Implantat-Technologie, und die China National BiotecGroup (CNBG), eine Tochtergesellschaft der China NationalPharmaceutical Group Corporation (SINOPHARM), haben heute dieAusführung von Vereinbarungen über eine strategische Kooperationbekanntgegeben. Die neue Geschäftsbeziehung beruht auf derAnerkennung, die CNBG den Produkten AATs zollt, und der Anerkennung,die AAT CNBG für dessen führende Position im Bereich Biopharmazie inChina entgegenbringt, und begründet eine Partnerschaft intensiverKooperation in Bezug auf Anteilskapital und Produkte. DerVereinbarung zufolge wird CNBG im Gegenzug für eine Investition inAAT eine hohe, jedoch nicht beherrschende Eigenkapitalposition beiAAT erlangen; und wird Lanzhou Biotechnique Development Co., LTD.,eine Tochtergesellschaft von CNBG (nachfolgend mit "Lanzhou Company"bezeichnet) für die Erwirkung der erforderlichen chinesischenregulatorischen Genehmigungen für AATs Produkte - Algeness® - und fürden Vertrieb dieser Produkte in Festlandchina verantwortlich sein.CNBG ist das größte chinesische Biopharmazieunternehmen, währenddie Lanzhou Company der alleinige Produzent von Botulinumtoxin inChina ist. Hengli® (LANTOX) ist das marktführende Botulinumtoxin imchinesischen Markt. Es wird an über 6.500 Einrichtungen fürmedizinische Ästhetik in China vertrieben und hat über 75 ProzentMarktanteil im chinesischen BTXA-Markt.Algeness®, von Advanced Aesthetic Technologies, Inc., ist einepatentierte Produktfamilie vollständig resorbierbarer injizierbarerGel-Implantat-Dermalfüller, die zu 100 Prozent natürlich sind undVorteile in Bezug auf Sicherheit, Hautverjüngung und natürlichwirkende Ergebnisse bieten - sowohl im bewegungslosen als auch imbewegten Gesicht. Zu den typischen klinischen Vorteilen gehören, dassnach der Injektion nur eine minimale Schwellung auftritt und mansofort Ergebnisse sieht. Algeness hat eine CE-Kennzeichnung erhaltenund wird aktuell in über 30 Länder weltweit vertrieben. AAT hatBemühungen in Gang gesetzt, die US-amerikanische FDA-Genehmigung zuerlangen.Doug Abel, President und CEO von AAT: "Wir freuen uns sehr, mitCNBG in eine exklusive Geschäftsbeziehung in China zu treten. SeineSpitzenleistungen in der Biopharmazie-Entwicklung und dieFührerschaft der Lanzhou Company im chinesischen Ästhetikmarkt machendie Firmen für uns zu idealen Partnern, um Algeness durch denGenehmigungsprozess in China und schlussendlich auf den Markt zubringen. Wir freuen uns auch, dass CNBG das Potenzial von Algenessanerkennt, den Markt für Dermalfüller zu revolutionieren. Kombiniertmit unseren laufenden Bemühungen um die Aufnahme von Finanzmittelnwird CNBGs Investition es uns ermöglichen, den Prozess derFDA-Eintragung von Algeness voranzutreiben, darunter auch, dieerforderlichen klinischen Versuche zu absolvieren. Unser erwarteterEintritt in den chinesischen und US-amerikanischen Markt stellt fürAAT enorme Wertschöpfungsschritte dar."Brian M. Kinney, M.D., F.A.C.S., Mitglied im Board of Directorsvon AAT und plastischer Chirurg in Los Angeles, Kalifornien:"Algeness steht für ein Weichgewebe-Füller-'Implantat', das einenbislang ungelösten Bedarf von Ärzten und Patienten deckt: Man kanndamit sofort Ergebnisse sehen - bei nur minimaler Schwellung undminimalen Nebenwirkungen oder Auswirkungen auf das Immunsystem. Zudemschafft es nicht einfach nur mehr Volumen, sondern Projektion undForm. Meine Patienten wünschen sich sichere, natürliche Produkte mitErgebnissen, die natürlich aussehen und sich natürlich anfühlen.Algeness hat das Potenzial, diese Patientenforderungen auf neue undinnovative Weise zu erfüllen."Informationen zu Algeness®Algeness ist das komplett natürliche, biologisch abbaubare,biokompatible Agarose-basierte Gel-Implantat; es ist frei von allensynthetischen oder Vernetzungschemikalien. Algeness-Dermalfüller sindin der Lage, an der betreffenden Gesichtspartie sofort Volumenaufzubauen - mit hervorragender Persistenz und ohne die hinzugefügtenVernetzungschemikalien, die sich in Hyaluronsäure-Füllern finden.Algeness ist in vier Agarose-Konzentrationen erhältlich - angepasstfür konkrete kosmetische Verbesserungen der Lippen, feiner Linien undder Falten am Mund, sowie für die Gestaltung und Volumengebung derWangen, Kieferpartie und anderer Bereiche. Mit seinerCE-Kennzeichnung ist Algeness in 33 Ländern in Europa, Lateinamerika,Asien und Nahost erhältlich.Informationen zur China National Biotec GroupCNBG ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Sinopharm,Chinas größter Gruppe in den Bereichen Pharmazie undGesundheitsversorgung. Zu seinen Kerngeschäften gehören der Vertrieb,der Einzelhandelsverkauf, die Erforschung und die Herstellung mit derGesundheitsversorgung zusammenhängender Produkte. CNBG ist derexklusive Hersteller von Botulinumtoxin Typ A in China, das sich inChina eines Marktanteils von etwa 77 Prozent erfreut. In seinen über20 Jahren Betriebsbestehen hat sich das Unternehmen in China einstark verwurzeltes Netz für den Verkauf und Vertrieb therapeutischerund medizinästhetischer Produkte aufgebaut, das alle bedeutendenklinischen Bereiche abdeckt. Hengli, CNBGs Marke, gilt als eine dereinflussreichsten Marken im Feld der medizinischen Ästhetik. CNBG istauch einer der größten Produzenten und Anbieter von Impfstoffen undPlasmaderivate-Produkten in China. Das gesunde organische Wachstum inden Kerngeschäftssegmenten hat einen anhaltend stetigen Cashflow fürdie geschäftliche Erweiterung des Unternehmens generiert.Informationen zur ÄsthetikbrancheMarket Research Future zufolge ist zu erwarten, dass der weltweiteMarkt für Dermalfüller über die nächsten fünf Jahre mit einerdurchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,5 Prozentwachsen und bis 2023 ein Volumen von 10 Milliarden US-Dollarerreichen wird. Ein wichtiger Faktor, der das Wachstum dieses Marktesvorantreibt, ist die gesteigerte Nachfrage seitens sowohl Ärzten alsauch Konsumenten nach der Anwendung minimalinvasiver undnichtinvasiver Verfahren.1 Weltweit werden von plastischen Chirurgen,Dermatologen und anderen Ärzten jährlich über 8,5 MillionenInjektionsverfahren ausgeführt.2 Der American Society for AestheticPlastic Surgery zufolge haben plastische Chirurgen 2018 allein in denUSA über 2,6 Millionen Injektionsverfahren durchgeführt (von denen 30Prozent aus Hyaluronsäure-Injektionen bestanden) - für einen Betragvon insgesamt über 1,15 Milliarden US-Dollar. Die Zahl der in den USAausgeführten Injektionsverfahren ist in den vergangenen fünf Jahrenum 39 Prozent gestiegen.3Algeness® und Master Your Results® sind eingetragene Marken vonAAT, Inc. und dessen Tochtergesellschaft Algeness-Europe Ltd inIrland.Warnhinweis bezüglich zukunftsbezogener AussagenAAT kann nicht gewährleisten, dass die in denKooperationsvereinbarungen angedachten Transaktionen rechtzeitig oderüberhaupt zum Abschluss gebracht werden können. Diese Transaktionenunterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten. Alle in dieserPresseerklärung erscheinenden Aussagen, die keine historischen Faktendarstellen, sind zukunftsbezogene Aussagen und keine Garantien fürkünftige Ergebnisse. Die tatsächlich erzielten Ergebnisse können vonden in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen erheblichabweichen.1 https://www.marketresearchfuture.com2 https://www.isaps.org3 https://www.surgery.orgPressekontakt:Doug AbelPresident und CEOAdvanced Aesthetic Technologies, Inc.BrooklineMA USAdabel@algeness.comwww.algeness.comFacebook/Instagram: AlgenessKontakt für die Vereinbarung von Interviews mit Doug Abel oder Dr.Brian M. Kinney: Melissa Ben-YosephKelz PRMelissa@kelzpr.com646-450-5359Original-Content von: Advanced Aesthetic Technologies, Inc., übermittelt durch news aktuell