Advance United Holdings-Aktie: Interessante Werte!

In der vergangenen Woche ging es für die Advance United Holdings-Aktie abwärts: Der Titel verbucht in den vergangenen fünf Tagen ein Minus von 7,72 Prozent an der MDAX. Doch im Tagesverlauf bis 15:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit stieg das Papier um 20,17 Prozent und stand damit bei 0,56 EUR.

In den vergangenen 20 Tagen wurden an der deutschen Börse täglich 38.000 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung