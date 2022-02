Advance United-Aktie: Völlig rational!

Weitere Suchergebnisse zu "Rational":

Es ist für die Advance United-Aktie an der Canadian National Stock Exchange bislang ein schwaches Jahr: 35,04 Prozent hat der Titel seit dem 1. Januar eingebüßt. In der vergangenen Woche ging es für den Kurs des Unternehmens weiter abwärts: Der Titel verbuchte in den letzten fünf Handelstagen ein Minus von 6,17 Prozent. Ein sattes Plus von 13,43 Prozent stand hingegen am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung