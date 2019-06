Advance Auto Parts: Kommt jetzt der Schock?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Advance Auto Parts, die im Segment "Automobilhandel" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 22.06.2019, 19:55 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 153,29 USD.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Advance Auto Parts entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 9 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Advance Auto Parts-Aktie sind 7 Einstufungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Advance Auto Parts vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 180,25 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (153,24 USD) ausgehend um 17,63 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Advance Auto Parts von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 18,05 ist die Aktie von Advance Auto Parts auf Basis der heutigen Notierungen 53 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" (38,07) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0,16 Prozent liegt Advance Auto Parts 3,63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Spezialität Einzelhandel" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3,79. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.