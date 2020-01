Adval Tech: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Für die Aktie Adval Tech aus dem Segment "Industriemaschinen" wird an der heimatlichen Börse SIX Swiss Ex am 03.01.2020, 11:08 Uhr, ein Kurs von 170.33 CHF geführt.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Adval Tech beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,41 Prozent und liegt mit 2,43 Prozent unter dem Mittelwert (4,84) für diese Aktie. Adval Tech bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Sell"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Adval Tech-RSI ist mit einer Ausprägung von 45,46 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 40,49, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Adval Tech beläuft sich mittlerweile auf 174,12 CHF. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 170.333 CHF erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -2,17 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 166,58 CHF. Somit ist die Aktie mit +2,25 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".