Adva im Schlussquartal mit mehr Umsatz - will weiter kräftig wachsen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der vor der Übernahme durch den US-Konzern Adtran stehende Telekomausrüster Adva hat im Schlussquartal beim Umsatz noch einmal deutlich zugelegt. So stiegen die Erlöse im Schlussquartal im Jahresvergleich um 12,2 Prozent auf 157,7 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Das operative Ergebnis wurde jedoch durch höhere Kosten belastet. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag auf Pro-forma-Basis mit knapp 14,4 Millionen Euro nahezu auf Vorjahresniveau. Die entsprechende Marge sank um 1,1 Prozentpunkte auf 9,1 Prozent. Bereits im Vorquartal hatte das Unternehmen unter anderem über höhere Beschaffungskosten im Zusammenhang mit dem herrschenden Halbleitermangel berichtet. Unter dem Strich verdiente Adva dank eines Steuerertrages mit 17,5 Millionen Euro fast ein Drittel mehr als im Vorjahr.

Für das laufende Jahr zeigte sich Adva dank voller Auftragsbücher zuversichtlich. So soll der Umsatz von gut 603 Millionen auf 650 Millionen bis 700 Millionen Euro steigen. Die Ebit-Marge auf Pro-forma-Basis sieht das Unternehmen in einer breit gefassten Spanne von 6,0 bis 10,0 Prozent, nach 9,1 Prozent im Vorjahr./nas/mis