Adva Optical will jede zehnte Stelle streichen

MARTINSRIED (dpa-AFX) - Nach seiner Gewinnwarnung plant der Telekomausrüster Adva Optical einen größeren Stellenabbau.



Etwa 10 Prozent der Stellen seien betroffen, sagte ein Sprecher des Unternehmens am Dienstag auf Anfrage. Mit dem Schritt will das Unternehmen, das unter einer schwachen Auftragslage leidet und deshalb am Vortag seine Erwartungen an das laufende Quartal zusammenstreichen musste, seine Kosten senken.

Laut Firmensprecher kommt es zudem im Zuge der erst vor kurzem erfolgten Übernahme des US-Netzwerkausrüsters MRV Communications zu Überlappungen in einigen Bereichen. Adva Optical beschäftigte zuletzt weltweit knapp 1800 Mitarbeiter, noch einmal rund 200 kommen durch MRV hinzu./she/das