Adva Optical senkt Gewinn- und Umsatzprognose wegen Auftragsschwäche

MARTINSRIED (dpa-AFX) - Adva Optical senkt wegen einer unerwartet schwachen Auftragslage seine Gewinn- und Umsatzerwartungen an das laufende Quartal.



Außerdem kündigte der Telekomausrüster in einer Mitteilung vom späten Montagabend Stellenstreichungen an. Den einmaligen Umstrukturierungskosten von 9 Millionen Euro in diesem Jahr stünden Einsparungen von jährlich 15 Millionen Euro ab dem vierten Quartal 2017 gegenüber, hieß es weiter./he