Adva Optical: Was für ein Debakel!

schlechte Neuigkeit bei Adva Optical am Dienstag: Und zwar hat das Management die Prognose für das laufende Quartal einkassiert. Der Kurs der Aktie brach darauf umgehend um rund 20% ein. Hier der Blick auf die Änderung der Prognose. Bisher hatte die Prognosebandbreite für den Umsatz im dritten Quartal laut Adva Optical bei 120-130 Mio. Euro gelegen. Nun sollen es 110-125 Mio. Euro werden. Das klingt noch nicht besonders schlimm – es gilt aber zu berücksichtigen, dass Adva Optical diesen Monat ein Unternehmen namens „MRV“ übernommen hat. Wenn die Umsätze von MRV rausgerechnet werden, dann würde der Umsatz im laufenden Quartal demnach bei 104-114 Mio. Euro liegen.

Adva Optical: „Unerwartet schwache Auftragslage“

Doch noch übler wird es beim Blick auf die Profitabilität. Diese sollte der vorigen Prognose zufolge bei 2-5% liegen (Anteil des „IFRS Pro-forma-Betriebsergebnis“ an den Umsätzen). Nun soll es bei -4% bis +2% liegen bzw. ohne Berücksichtigung der Übernahme von MRV bei -3% bis +2%. Mit anderen Worten: Es ist nun durchaus wahrscheinlich, dass auf Basis dieser Kennzahl ein negativer Wert erreicht wird. Und rote Zahlen statt zuvor prognostiziertem sehenswertem Plus, das ist in der Tat eine bittere Enttäuschung. Als Begründung wird eine – Zitat „unerwartet schwache Auftragslage“ genannt.

