Adva Optical: Die Vorbereitungen sind getroffen

Die Adva Optical-Aktie ist beim derzeitigen Kurs (7,89 Euro) deutlich vom 12-Monats-Hoch (10,60 Euro) entfernt. Dieses wurde am 4. April 2016 ausgebildet. In der Zwischenzeit hat sich beim multinationalen Anbieter von glasfaserbasierter Übertragungstechnik Einiges getan. Der Umsatz wurde in den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres um 33 Prozent auf 439 Million Euro...