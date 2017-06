Adva Optical: Spektakuläres Kursziel!

Lieber Leser,

Adva Optical konnte in den vergangenen Handelstagen weitere Kursgewinne erzielen. Die Aktie schoss binnen zweier Wochen regelrecht nach oben und legte dabei um knapp 10 % zu. Das Plus in der abgelaufenen Handelswoche liegt noch bei 3 %. Dabei konnte der Wert offensichtlich auch bei den Bankanalysten punkten. Die oftmals fundamental orientierten Experten setzen den Wert aktuell zu 90 % auf die „Kaufliste“, 10 % „Halten“ die Aktie, niemand möchte angesichts der nahenden Tops „verkaufen“.

Tops rücken näher

Die Aktie hatte am 26. April ein aktuelles 12-Monats-Hoch bei 10,94 Euro markiert. Bis dahin fehlen aktuell noch 5 %, die angesichts der schnell steigenden Kurse rasch erreicht sein dürften. Die nächste Gewinnstufe würde dann bei 11,80 Euro liegen. Bis dahin fehlen noch 12 %. Der Kurs hatte dieses 15-Jahres-Hoch am 30. November 2015 markiert, ein Anstieg darüber dürfte hohes Potenzial freisetzen. Charttechnisch wären dann keine weiteren Hürden in Sicht.

Technische Analysten verweisen darauf, dass der Kurs in allen zeitlich bedeutenden Dimensionen derzeit den Aufwärtstrend erreicht hat. Der GD200 als Maßstab für die langfristige Analyse ist sogar 19 % entfernt, sodass der Wert derzeit über ein starkes Polster verfügt.

Die Aktie ist im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.