Adva Optical: Shorten, was das Zeug hält?

Liebe Leser,

wie es aussehen kann, wenn Prognosen seitens eines Unternehmens einkassiert werden, kann man derzeit sehr gut an der Aktie des Telekommunikationsausrüsters Adva Optical Networking erkennen. Neben den nach unten angepassten Umsatzprognosen, wurden auch Stellenstreichungen angekündigt. Da das bereits die zweite Anpassung der Prognosen nach unten in diesem Jahr ist, fällt die Anlegerflucht umso schwerwiegender aus. Der Kurs stürzte in der Folge um mehr als 20 % ab. Für das dritte Quartal erwartet das Unternehmen einen Umsatz zwischen 104-114 Mio. Euro, nach 120-130 Mio. Euro zuvor.

Markttechnisch könnte nur noch eine Unterstützung helfen

Rein markttechnisch betrachtet sieht es nach einer Short-Chance aus, wobei sich im Kursbereich bei 4,20 Euro je Aktie eine technische Unterstützung in Form einer Trendlinie befindet. Sollte diese ebenfalls unterschritten werden, wofür derzeit eine erhöhte Wahrscheinlichkeit besteht, könnte sich der Kursverfall zunächst in Richtung 3,20 Euro je Aktie fortsetzen. Darunter läge das nächste technische Ziel bereits im Bereich des 2014er Tiefs bei 2,40 Euro je Aktie.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.