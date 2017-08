Adva Optical: Runter vom sinkenden Schiff?

Das sieht nicht gut aus für Adva Optical: Die Aktie rutscht heute rund 10% in den Keller auf ein neues 12-Monats-Tief. Damit summiert sich der Kursverlust in den vergangenen 6 Monaten auf ganze 49%. Der Kommunikationstechnikspezialist senkt wegen einer unerwartet schwachen Auftragslage seine Gewinn- und Umsatzerwartungen an das laufende Quartal. Außerdem kündigte der Telekomausrüster...