Adva Optical Networking: Das sagen die Kennzahlen!

Lieber Leser,

angesichts des Ausbruchs der Aktie von Adva Optical Ausbruch aus der seit fast drei Jahren bestehenden Konsolidierungsformation haben wir uns einige fundamentale Kennzahlen für die ersten neun Monate des vergangenen Jahres angeschaut. Ohne dabei groß in die Bewertung zu gehen, lässt sich bereits sagen, dass das Unternehmen immer noch auf Basis einer mehr oder weniger hohen Finanzverschuldung operiert. Das Gearing (Nettofinanzschulden durch EK) stellt sich mit 74,34 % als erhöht dar. Werte bis 70 % sind als okay einzustufen.

Umsatz und Periodenüberschuss weiter rückläufig

Darüber hinaus war sowohl der Umsatz als auch der Periodenüberschuß weiter rückläufig im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Hier stehen jeweils -46 % und -56 % zu Buche. Der Gewinn je Aktie stagnierte demensprechend verwässert von 0,37 auf 0,16 Euro je Aktie. Die Eigenkapitalrendite fiel mit 3,58 % eher spärlich aus. Die Umsatzrendite liegt bei 2,53 %, was ebenfalls auf mehr hoffen lässt. Das KGV beträgt zum Zeitpunkt stattliche 55,62 und deutet damit eine klare Überbewertung an. Am 23. Februar wird sich zeigen, ob sich die Euphorie bestätigen lässt. Denn dann werden die Geschäftsjahreszahlen veröffentlicht.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „7 Top-Aktien für 2017“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 29,90 Euro. Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report mit den Namen und den WKN der 7 besten Aktien für 2017 vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und mit den 7 Top-Aktien für 2017 abkassieren!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse