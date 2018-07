Adva Optical Networking: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Adva Optical Networking-Kurs wird am 26.07.2018, 01:16 Uhr an der Heimatbörse Xetra mit 7,23 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Kommunikationsausrüstung".Unser Analystenteam hat Adva Optical Networking auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 31,1 und liegt mit 8 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Hardware) von 28,66. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Adva Optical Networking auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.

Weiterlesen...