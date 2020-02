Adva Optical: Die Konsequenz des Scheiterns …

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Eine Konsequenz des dreimaligen Scheiterns an der Marke von 8,50 Euro erleben wir bei der ADVA Optical Networking-Aktie in diesen Tagen. Erst Ende November, dann mehrfach Anfang Januar und noch einmal am 14. und 17. Februar scheiterte die Aktie daran, den Widerstand bei 8,50 Euro zu überwinden.

Zunächst gab der Kurs nur leicht nach, doch in der zweiten Hälfte der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung