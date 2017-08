Adva Optical: Kommt ein Rebound?

Kommentar von Peter Niedermeyer

Liebe Leser,

das ist heftig, was derzeit bei der Aktie von Adva Optical abgeht. Am Dienstag brach die Aktie bekanntlich ein, weil das Management die Prognose für das laufende Geschäftsjahr kassiert hatte. Da wurde rund ein Viertel der Marktkapitalisierung in Luft aufgelöst. Am Mittwoch dann eine Gegenbewegung, im Xetra-Handel legte die Aktie rund 10% zu und machte damit einen Teil der Verluste des Vortags wieder wett. Doch ist das jetzt nur eine technische Gegenbewegung und es drohen danach weitere Kursverluste? Oder waren im Gegenteil die vorigen Verluste überzogen, und es geht noch etwas weiter nach oben? Das ist natürlich derzeit offen, aber es gibt immerhin die neuen Zahlen.

Adva Optical: Turbulente Kursentwicklung hält an

Und diese sehen in der Tat signifikant schlechter aus als die vorige Prognose. Unter der Annahme, dass die Aktie vor der Einkassierung der Prognose fair bewertet war, bedeutet dies also, dass sich der Kurs unter diesem alten Niveau einpendeln sollte. Vorher hieß es, der Anteil des Gewinns (genauer gesagt: des „IFRS Pro-forma-Betriebsergebnisses“) soll bei 2-5% des Umsatzes liegen. Nun sollen es -3% bis +2% werden (ohne Berücksichtigung der Übernahme von MRV). Das ist in der Tat deutlich schlechter und dann ist es nur gerechtfertigt, dass der Kurs auf einem niedrigeren Niveau notiert. Gewissheit werden erst die Geschäftszahlen für das zweite Halbjahr bringen.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.