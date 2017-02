Adva Optical: Hier tut sich was

Beim multinationalen Anbieter von glasfaserbasierter Übertragungstechnik, Adva Optical, hat sich einiges getan. Der Umsatz wurde in den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres um 33 Prozent auf 439 Million Euro gesteigert, im dritten Quartal konnte mit 159 Million Euro sogar ein Rekordumsatz verbucht werden. Der Gewinn entwickelte sich nicht dementsprechend, was in erster...