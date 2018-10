Adva Optical-Aktie: Warum es nun wieder aufwärts gehen könnte!

Die Adva Optical Networking SE hat einen guten Weg eingeschlagen, den auch der Aktienkurs honoriert. Dieser ist seit Anfang des Jahres um rund 15 % angestiegen. Zuletzt wurde eine Stimmrechtsmeldung bekannt, aus der hervorging, dass die Internationale Kapitalanlagegesellschaft ihre Instrumente an der Gesellschaft verkauft hat. Zuvor hielt das Investmenthaus 1,06 % an Instrumenten. Am restlichen Stimmrechtsanteil hat sich kaum etwas verändert.

Ein Beitrag von Anna Hofmann.