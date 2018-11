Adva Optical-Aktie: Geht es weiter bergauf?

Auch in diesem Monat steigt der Aktienkurs von Adva Optical Network immer weiter an. Die gleitenden Durchschnitte (38; 100 und 200) verlaufen unter dem Kurs, was die positive Entwicklung der letzten Wochen unterstreicht. Derzeit notiert die Aktie bei einem Kurs von ca. 7,62 Euro. Der RSI lag zuletzt oft im überkauften Bereich, derzeit befindet er sich mit etwa 56 Punkten im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.