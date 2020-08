Adva Aktie: Im Rahmen der Vergütung!

Bei der ADVA Optical Networking (kurz „Adva”) fiel zuletzt auf, dass einige Führungskräfte (= Mitglieder des Vorstands) Aktienoptionen ausgeübt haben. Das sind Aktienoptionen, die ihnen laut einer entsprechenden Mitteilung „im Rahmen ihres Vergütungspakets gewährt“ wurden. So weit, so durchaus Standard. Was indes auffiel: Einige Vorstandsmitglieder verkauften Aktien, die ihnen durch die Ausübung zugeteilt worden sind. Auch dazu gab es entsprechende Mitteilungen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung