Adva-Aktie: 3-Stufen-Analyse vom 30.11.2017

Die Adva-Aktie ist seit dem letzten Handelstag um -0,95% gefallen. Dabei wurde ein Kurs von 6,05€ erreicht. Mit einer Rendite von -1,96% war die Aktie in der letzten Woche noch realtiv stabil, während sie im Vergleich zum Jahresbeginn -20,89% tiefer notiert.

1. Stufe: Fundamental

Nach Meinung der Experten ist Adva überbewertet. Wie fundamentale Analysten ermittelten, ist Adva auf Basis der KGV nur bis zu einem Kurs von 4,77€ fair bewertet und zu hoch notiert. Dies bedeutet nicht automatisch, dass der Kurs von Adva fallen wird. Berücksichtigen Sie, dass fundamentale Kennzahlen keine Gewähr dafür sind, dass sich eine Aktie genauso wie erwartet entwickeln wird. Die Kenntnis der Kennzahlen wie KGV, KBV und KUV lässt Ihre Einschätzung aber realistischer werden.

Aus fundamentaler Sicht scheint die Adva-Aktie “überbewertet” zu sein.

2. Stufe: Analysteneinschätzung

Für die Aktie gibt es momentan 1 Buy, 3 Hold und 1 Sell Einschätzungen. Aus Analystensicht ist das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie bei 5,50€. Auf Basis dieser Meinungen würde der aktuelle Kurs um -9,09% fallen. Berücksichtigen Sie dabei bitte, dass die Kursziele unterschiedlich ausfallen und ein fallender erwarteter Durchschnittskurs keine Aussage über die einzelnen Analysteneinschätzungen erlaubt.

Aus Analystensicht ist die Adva-Aktie daher dennoch ein Hold.

3. Stufe: Anleger

Die Nutzer von sharewise sind überwiegend positiv gegenüber Adva gestimmt. Insgesamt sind ganze 91,00% der Ansicht, dass die Adva-Aktie ein Buy ist. Das durchschnittliche Kursziel der Anleger liegt bei 9,20€, d.h. der aktuelle Kurs von Adva könnte sich um 52,12% verändern.

Die Anleger bewerten die Adva-Aktie als Buy.

Fazit: Aufgrund der Kombination von Überbewertung in der ersten und Hold in der zweiten Stufe bekommt die Adva-Aktie trotz der Kaufempfehlung in Stufe 3 ein Hold.

Ein Beitrag von Ethan Kauder.