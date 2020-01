Aduro Biotech: Entspannte +50% für den NBC!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Wieder konnten NBC-Mitglieder eine Aktie am Allzeittief aufkaufen, um in der Folgezeit entspannte "No Brainer-Prozente" einzufahren. Mit Aduro Biotech (WKN: A14Q7F) gab es nun gleich mehrfach die Chance zum Kassieren.

Die Aduro-Aktie empfahlen wir NBC-Mitgliedern am 2. Oktober mit einem Limit bis 1,10 USD zu kaufen. Der Kurs notierte seinerzeit noch bei überaus schlanken 0,95 USD. Unter anderem schrieben wir:

