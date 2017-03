Wien (ots) - "Wir sind fast da, es dauert nur noch ein paar Jahre.In der Generation unserer Kinder wird es kein Alzheimer mehr geben",sagte Prof. Dr. Roger Nitsch bei einer Veranstaltung dergemeinnützigen Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI) im Rahmendes Alzheimer's & Parkinson's Diseases Congress (AD/PD) am Freitag inWien. Prof. Nitsch ist Erfinder des hoffnungsvollenAlzheimer-Wirkstoffs Aducanumab, der zurzeit in einer Phase-3-Studiean einer großen Probandenzahl getestet wird. Aducanumab ist einAntikörper, der sich gegen die für Alzheimer charakteristischenPlaques aus Beta-Amyloid richtet."Wir haben die Hoffnung, irgendwann ein Heilmittel zu finden.Diese Hoffnung ist auch mit dem Namen Roger Nitsch verbunden", sagteder AFI-Vorstandsvorsitzende Dr. Michael Lorrain.Prof. Nitsch, der heute am Institut für Regenerative Medizin derUniversität Zürich forscht, war der erste Wissenschaftler, der eineProjektförderung der AFI bekam. Im Jahr 1996, ein Jahr nach Gründungder AFI, wurde das Projekt "Untersuchung von erinnerungsspezifischenRezeptoren" mit 150.000 DM gefördert. Prof. Nitsch, der damals amZentrum für Molekularbiologie der Universität Hamburg tätig war,beschäftigte sich mit erinnerungsspezifischen Genen, die durchAlzheimer-Medikamente beeinflusst werden. Daraus sollten effizientereWirkstoffe entwickelt werden. "Die Förderung der Alzheimer ForschungInitiative war für mich der erste Grant nach meiner Rückkehr ausBoston. Diese Förderung hat mir meine weitere Arbeit ermöglicht",sagte Prof. Nitsch."Ich wurde am Anfang meiner Laufbahn von Medizinern und Forschernausgelacht, als ich sagte, dass ich mich für das ThemaAlzheimer-Forschung interessiere. Noch vor 30 Jahren wusste niemand,dass Alzheimer eine richtige Krankheit ist", sagte Prof. Nitsch überdie Anfänge seiner Forschung.Nach dem Forschungsprojekt von Prof. Nitsch konnte die AFIinsgesamt 200 weitere Forschungsaktivitäten mit über 8,4 MillionenEuro unterstützen. Das Forschungsportfolio der AFI reicht vonzweijährigen Standard-Grants für erfahrene Forscher im Wert von100.000 Euro über Pilot Grants für junge Forscher mit einerFördersumme von 40.000 Euro bis hin zu Weiterbildungsaufenthalten undReisekostenzuschüssen für den wissenschaftlichen Nachwuchs.Kostenfreies Fotomaterial: http://www.alzheimer-forschung.de/5129Über die Alzheimer Forschung Initiative e.V.Die Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI) ist eineingetragener gemeinnütziger Verein. Seit 1995 fördert die AFI mitSpendengeldern Forschungsprojekte engagierter Alzheimer-Forscher undstellt kostenloses Informationsmaterial für die Öffentlichkeitbereit. Bis heute konnte die AFI 201 Forschungsaktivitäten mit über8,4 Millionen Euro unterstützen und 750.000 Ratgeber und Broschürenverteilen. Interessierte und Betroffene können sich aufwww.alzheimer-forschung.de fundiert über die Alzheimer-Krankheitinformieren und Aufklärungsmaterial anfordern. Ebenso finden sich aufder Webseite Informationen zur Arbeit des Vereins und allenSpendenmöglichkeiten. Botschafterin der AFI ist die Journalistin undSportmoderatorin Okka Gundel.Pressekontakt:Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI)Dr. Christian LeibinnesKreuzstr. 3440210 Düsseldorf0211 - 86 20 66 27presse@alzheimer-forschung.dewww.alzheimer-forschung.de/presseOriginal-Content von: Alzheimer Forschung Initiative e.V., übermittelt durch news aktuell