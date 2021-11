Adtran Aktie: So viel hat das Unternehmen im letzten Quartal verdient!

Adtran (NASDAQ:ADTN) verdiente im zweiten Quartal 3,93 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 394,46 % gegenüber dem vorangegangenen Quartal entspricht. Adtran verzeichnete außerdem einen Gesamtumsatz von 143,23 Mio. $, was einem Anstieg von 12,29 % gegenüber Q1 entspricht. Im ersten Quartal erwirtschaftete Adtran einen Umsatz von 127,55 Millionen Dollar, verlor aber 1,33 Millionen Dollar an Gewinn.

Was ist die Rendite des investierten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!