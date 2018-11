Adtech-Anbieter RTB House startet in Deutschland mit einzigartiger Deep-Learning-Retargeting-Technologie

Berlin (ots) - RTB House, ein global tätiges Unternehmen, dasTopmarken weltweit die hochmodernste Retargeting-Technologie bietet,versetzt Marketer in die Lage, ihre Kunden programmatisch mittels derDeep-Learning-Technologie zu erreichen. Ab sofort unterstützt derTechnologiedienstleister Werbungtreibende in Deutschland von seinenStandorten Berlin, Stuttgart und Frankfurt aus mit seinen hochpersonalisierten Retargeting-Kampagnen.RTB House mit Hauptsitz in Warschau ist eines der am schnellstenwachsenden Technologieunternehmen in Europa. Es steigerte seinenUmsatz 2017 um mehr als 140 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die fürdas Fiskaljahr 2018 erwarteten Einnahmen belaufen sich auf 100 Mio.US-Dollar. Grundlage für dieses Wachstum ist die weltweit einzigeRetargeting-Technologie, die komplett auf Deep-Learning-Algorithmenbasiert.Den Unterschied macht die Lernmethode: Standardalgorithmen sind soentwickelt, dass sie aus großen Datenmengen lernen. Es muss ihnenaber beigebracht werden, wie sie zu lernen und was sie zu analysierenhaben und was das gewünschte Resultat sein soll. Deep Learning ahmthingegen die Arbeitsweise des menschlichen Gehirns in Bezug auf dieInformationsverarbeitung und Entscheidungsfindung nach. Ähnlich wieMenschen durch die Praxis lernen, werden beim Deep Learningverschiedene Lösungsmodelle simuliert, bevor eine Entscheidunggefällt wird. Solche selbstlernenden Programme unterstützeninsbesondere Werbetreibende aus dem E-Commerce, potenzielle Käufermit passenden Werbemitteln zielgerichteter anzusprechen."Unsere Algorithmen sagen präzise die Entscheidungen und dasKaufverhalten von Usern voraus. Dank der selbstlernenden Fähigkeitenkönnen wir selbstbewusst behaupten, dass wir die Gesamtperformanceunserer Kampagnen stark gesteigert haben. Diese Fähigkeiten helfenuns auch dabei, Creatives besser zu personalisieren, was zuErgebnissen führte, die um etwa 50 % besser waren als die bisherigenStandardkampagnen", sagt Tomasz Hada, CEO der RTB House GmbH.Gegenwärtig werden auf der Retargeting-Plattform 10 Milliarden BannerViews pro Monat und über 3,5 Millionen Klicks pro Tag weltweitverarbeitet.Mit der Technologie von RTB House sind Marketer in der Lage, ihreKunden in Echtzeit mit personalisierten Angeboten auf allen Gerätenzu erreichen. Diese Angebote basieren sowohl auf dem Such- undSurfverhalten sowie dem Umgang der User mit ihren Warenkörben alsauch auf anderen Beobachtungen.In Deutschland haben sich bereits u. a. die Onlineshops Stylight,DefShop, Tom Tailor und BestSecret für eine Zusammenarbeit mit RTBHouse entschieden.CEO Tomasz Hada zum Deutschlandstart von RTB House: "Die Aufnahmeeines neuen Marktes in Europa in unser Portfolio unterstreicht unserschnelles globales Wachstum. Mit unseren neuen Niederlassungen inDeutschland können wir unsere Stellung in Europa stärken. Für denInternethandel in Deutschland werden für 2018 ungefähr 63,7Milliarden Euro prognostiziert, für 2022 83 Milliarden Euro. Dasentspricht einem jährlichen Wachstum von 6,9 Prozent (CAGR2018-2022)*. Wir freuen uns darauf, auf diesem expandierenden Marktmit unserer einzigartigen und transparenten Retargeting-Lösung fürE-Commerce-Brands präsent zu sein."* https://de.statista.com/outlook/243/137/ecommerce/deutschlandBildmaterial Tomasz Hada, CEO der RTB House GmbH:http://t1p.de/07p6Über RTB House: RTB House bietet als globales UnternehmenTop-Marketern die weltweit fortgeschrittensteRetargeting-Technologie. Die selbstentwickelte Ad-Buying-Maschineberuht auf KI-Algorithmen des Deep Learning. Advertiser erreichenihre Kunden im Moment vor deren Kaufentscheidung mit personalisiertenAds auf allen Geräten. Dies gelingt RTB House, indem hochgradigeAbstraktionen zu Daten modelliert werden, die Muster widerspiegeln,die das menschliche Gehirn für seine Entscheidungsfindung nutzt. RTBHouse wurde 2012 gegründet und hat gegenwärtig mehr als 1.500 Kundenin fast 70 Ländern in Afrika, im asiatisch-pazifischenWirtschaftsraum, Europa, Asien, Lateinamerika, im Mittleren Osten undNordamerika. Zu den Kunden gehören u. a. Adidas, Trivago, MediaMarkt, Tchibo, O2. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 350Analysten, Entwickler und Kundenberater. 2018 hat RTB House sein AIMarketing Lab eröffnet, eine interne Abteilung für Forschung undEntwicklung auf allen Gebieten des Marketings. Im April desselbenJahres fand sich RTB House als das achte am schnellsten wachsendeTechnologieunternehmen in Europa im Ranking der Financial Timeswieder. Weitere Infos finden Sie auf http://www.rtbhouse.de.Media contact keycomm Unternehmenskommunikation GmbH:info@keycomm.deTelefon.: +49 40 36 00 60 20Media contact RTB House:pr@rtbhouse.comTelefon.: +48 22 100 54 69Original-Content von: RTB House, übermittelt durch news aktuell