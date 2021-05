Adressen kaufen in Zeiten von Corona: Address-Base berät effektiv bei Postmailings

Weingarten (ots) - Die Address-Base GmbH & Co. KG bietet Firmenadressen aus einer umfangreichen Datenbank und Beratung für Postmailings. Vor allem durch die Corona-Pandemie hat das Postmailing bzw. Direktmailing wieder deutlich an Bedeutung gewonnen. Dabei stellt die Address-Base online unter https://www.address-base.de neben dem direkten Zugriff auf Firmendaten auch Informationsmaterial rund um das Post-Mailing bereit.Klassische Kanäle aktuell nicht nutzbarIm vergangenen Jahr hatte das Corona-Virus die Wirtschaft fest in der Hand. An dieser Lage hat sich zum Bedauern vieler Unternehmer nichts geändert. Auch ist kaum abzusehen, wie lange die aktuelle Situation noch andauernd wird. Klar ist, dass Messen und andere Marketing-Events nicht realisierbar sind. Potenzielle Kunden werden nur noch auf einer kontaktlosen Ebene erreicht. Hierbei ist jedoch das Potenzial von Postmailings wieder in den Vordergrund gerückt.Der Werbebrief bietet eine Reihe klarer Vorteile gegenüber anderen Werbemaßnahmen. Durch besondere Druck- und Falttechniken können optisch besonders ansprechende Briefe designt werden, die sich von Angeboten der Konkurrenz klar abzuheben wissen. Das E-Mail-Marketing hingegen hat an Ansehen verloren, da der Überfluss an E-Mails eine gewisse Resignation hervorgerufen hat. Meist landen diese ungeöffnet im Spam-Ordner. Ein Brief andererseits verursacht eine positivere Form der Aufmerksamkeit und ruft keine negativen Assoziationen hervor.Außerdem besticht ein Werbebrief nicht nur mit äußerlichen Reizen, sondern kann auch crossmedial mithilfe eines QR-Codes oder ähnlichem versehen werden. Dadurch bleiben auch internetaffine Kunden nicht auf der Strecke. Zudem ist ein Postmailing unproblematisch, wenn es um die DSGVO geht. Hier wird keine Werbeeinwilligung des Adressaten benötigt.Auch in Corona-Zeiten hochwertiges AdressmaterialVor allem durch Corona sind aktuelle Adressen besonders wichtig. Viele Kleinunternehmen, Selbständige aber auch der Einzelhandel haben unter den finanziellen Einbußen gelitten und waren gezwungen, einst rentable Geschäfte aufzugeben. Beim Kauf von Adressen ist es im Zuge dessen unerlässlich, dass das Material nicht veraltet ist. Ansonsten droht eine hohe Irrläuferquote.Aktuelle Adressen kaufenDas Team von Address-Base betont, dass die Kunden trotz der angespannten Situation beruhigt Firmenadressen kaufen können. Die Aktualität ist gewährleistet. Für unsichere Kunden steht das Team mit Erfahrung aus über 10 Jahren zur Verfügung.Durch die engagierte und professionelle Technikabteilung der Adress-Base gelingt es den ambitionierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer wieder auch spezielle Anfragen von Kunden zu realisieren.Pressekontakt:Address-Base GmbH & Co. KGRobert HoppeEttishofer Straße 10c88250 WeingartenTelefon: +49 751 56 84 97 77Telefax: +49 751 56 84 97 99E-Mail: presse@address-base.deInternet: https://www.address-base.deOriginal-Content von: Address-Base GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell