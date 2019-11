Adressen kaufen bei Address-Base 2020

Weingarten (ots) - Für Firmen, die Adressen kaufen wollen, hält die Address-BaseGmbH & Co. KG im Jahr 2020 Neuigkeiten bereit. Der Online-Shop fürFirmenadressen ist bekannt für kostengünstige, aber hochwertige Adresspakete undplant sein Angebot auch im kommenden Jahr durch besondere Angebote an der Spitzezu positionieren.Unter https://www.address-base.de bietet Adress-Base einen Online-Shop, in demKunden ganz bequem Adressen kaufen können. Als das Unternehmen 2010 gegründetwurde, galt es als Pionier und Vorreiter des Onlinegeschäfts mit Adressen. Esdauerte nicht lange bis andere Adresshändler ähnliche Angebote zum Adressenkaufen konzipierten.Mit ihren sehr preiswerten Bundeslandpaketen hebt sich Address-Base nach wie vorvom Markt ab. Wenn Kunden nach individuellen Merkmalen Adressen kaufen wollen,springt der gut geschulte Kundenservice ein. Nach Aussagen des Adresshändlershalten sich die Bestellungen über den Online-Shop und über den Kundenservice inetwa die Waage.Sowohl das Angebot zum Adresskauf im Online-Shop als auch die individuelleBeratung sollen 2020 bei Address-Base erweitert werden. Um weitgehend unabhängigzum Thema Adressen kaufen zu beraten, hat Address-Base im Oktober bereits dasPortal https://adressenkaufen.org ins Leben gerufen. Dieses soll 2020 regelmäßigmit frischen Inhalten befüllt werden.Der Kunde soll genau das finden, was er sucht und sich zu jedem Zeitpunkt gutaufgehoben fühlen. Dazu sollen neue Branchenpakete in den Online-Shopaufgenommen werden. Hinweise auf die Vereinbarkeit vom Adressen kaufen mit derDSGVO wurden bereits prägnant bei den Artikelbeschreibungen und in den FAQsplatziert. Darüber hinaus sollen neue Mitarbeiter im Kundenservice längereindividuelle Beratungsgespräche ermöglichen."Viele unserer Kunden kommen gerne wieder. Um diese Quote noch etwas zuverbessern, bleiben wir am Ball. Auch wenn wir 2020 das Rad nicht neu erfindenwerden, gibt es doch viele Stellschrauben, um das Adressen kaufen zuoptimieren", so Robert Hoppe, Geschäftsführer von Address-Base.Es bleibt 2020 also spannend bei Address-Base. Wer im kommenden Jahr Adressenkaufen will, kann unmittelbar von den Neuerungen profitieren. Sei es eineausführliche Beratung zur individuell gewünschten Adressenselektion oder einneues Adresspaket, das genau die gewünschte Zielgruppe enthält.Pressekontakt:Address-Base GmbH & Co. KGRobert HoppeEttishofer Straße 10c88250 WeingartenTelefon: +49 751 56 84 97 77Telefax: +49 751 56 84 97 99E-Mail: presse@address-base.deInternet: https://www.address-base.deOriginal-Content von: Address-Base GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell