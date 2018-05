Adrenalin und Fahrspaß für AMADEUS-Kunden beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring / Geschäftsführer Dirg Parhofer beweist Benzin im Blut und lässt zahlreiche AMADEUS-Kunden als Beifahrer Platz nehmen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Benzin NYMEX Rolling":

Nürburg (ots) -Die größte Motorsportparty des Jahres war auch für die AMADEUSGroup ein großer Erfolg. Das AMADEUS-Event und exklusivesFahrsicherheitstraining begeistern die Besucher. In einzigartigerAtmosphäre mit mehr als 200.000 Motorsportfans feierten Kunden undMitarbeiter beim AMADEUS-Event ein großes Fest rund um das legendäre24h-Rennen auf dem Nürburgring. Das Rennen und ein vielseitigesRahmenprogramm machten das Himmelfahrtswochenende mit vielNervenkitzel und Spaß unvergesslich.Geschäftsführer wird zum GT3-PilotenSchon vor dem Start des 24h-Rennens bot sich am Freitag mit demerstmalig in Europa ausgetragenen Audi Sport R8 LMS Cup ein großesHighlight. Am Steuer des AMADEUS Group-Wagens nahm GeschäftsführerDirg Parhofer persönlich Platz. Im Rennen gab er sich keine Blöße undbeeindruckte auf der Strecke Kollegen wie Kunden gleichermaßen mitseiner großen Leidenschaft.AMADEUS-Kunden nehmen selber Platz im CockpitNach dem Rennen lud Parhofer die Besucher ein, sich selbst insCockpit zu setzen. Hier nahm er sich viel Zeit, um über seineErfahrungen im Rennsport zu sprechen. Nervenaufreibend wurde esanschließend beim exklusiven Fahrsicherheitstraining, das AMADEUSseinen Kunden auf dem Testgelände des ADAC anbot. Als Fahrer oderBeifahrer konnten Kunden ihr Verhalten in verschiedenenExtremsituationen testen und ließen sich unter verschiedenenBedingungen ins Schleudern bringen.Legendäres Rennen begeistert FansAuch in diesem Jahr faszinierte das 24h-Rennen erneut seineZuschauer. Die einzigartige Kulisse und die berüchtigte Strecke, miteiner Länge von 25 Kilometern in 135 Runden, zieht jedes Jahr Fanssowie Fahrer in ihren Bann und lässt Menschen aller Generationenmitfiebern. Die knapp 200 Autos verschiedenster Klassen hatten indiesem Jahr mit besonders wechselhaften Wetterverhältnissen zukämpfen. Aufgrund des starken Nebels war am Sonntag eineUnterbrechung des Rennens erforderlich - erst danach entschied sichdas Rennen in einem atemberaubenden Schlussspurt.Die AMADEUS Group denkt mit großer Freude an das 24h-Rennen zurückund freut sich, seine motorsportbegeisterten Kunden auch im nächstenJahr am Nürburgring begrüßen zu dürfen.Über die AMADEUS GroupDie AMADEUS Group ist die führende Gesellschaft in derWohnungsbaubranche im Rhein-Main-Gebiet. Seit 1991 ist die erfahreneBauträgergesellschaft Vorreiter im Bau moderner Wohnungsanlagen.Teilunternehmen der AMADEUS Group - wie die Amadeus Marketing GmbHoder Amadeus Private Capital GmbH - decken das gesamteDienstleistungsrepertoire rund um Entwicklung, Bau und Vermietung vonNeubauten ab.Pressekontakt:Amadeus Marketing GmbHRobert-Bosch-Straße 1665549 LimburgTelefon: 06431-9199-0Telefax: 06431-9199-91E-Mail: info@amadeus-group.dewww.amadeus-group.deOriginal-Content von: AMADEUS Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell