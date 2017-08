Adonit veröffentlicht neue Produkte für eine Vielzahl von Anwendungen: die INK-, SLATE- und IWB-Systeme erfüllen verschiedene Bedürfnisse

Berlin (ots/PRNewswire) - Adonit ist ein Marktführer vonEingabestiften für iOS- und Android-Systeme. Zur IFA 2017veröffentlicht Adonit eine Reihe von Eingabe-Stiften für Windows10-Touchscreens sowie Lösungen für Grafiktablets für Mac-Nutzer undfür interaktive Whiteboard-Systeme.Als neuer, offizieller Microsoft-Partner veröffentlicht Adonitzwei Stift-Serien, die mit Microsoft Windows-Tablets kompatibel sind.Adonits neu eingeführtes Produkt Adonit INK ist ein Eingabestift, derfür Microsoft Surface und Tablets gedacht ist, die über Windows 10laufen. Die Adonit INK PRO-Version ist ein fortschrittlicherEingabestift mit zusätzlichen Funktionen, einschließlichSprachsteuerung, die über Cortana aktiviert wird, Shortcut-Tasten fürBild auf/ab und einem Laserpointer für Präsentationen. Der Adonit INKPro ist ein All-in-One-Stift, der eine Vielzahl von geschäftlichenBedürfnissen von Anwendern erfüllt.Zusätzlich stellt Adonit mit Stolz den Adonit SLATE vor, eindigitales Tablet, das speziell für digitale Grafikdesigner undkreative Benutzer entwickelt wurde, die Mac verwenden. Das schlankeDesign des Adonit SLATE macht ihn extrem leicht, er lässt sichhervorragend mobil verwenden und verfügt über ein 15,6 Inch-Display.Es kann als zusätzliches Anzeigegerät eingesetzt werden, indem es dasDesktop-Display widerspiegelt. Das Adonit SLATE, das mit einemdrahtlosen, wiederaufladbaren Stift ausgestattet ist, wurde für einenidealen Workflow entworfen. Es ermöglicht dem Benutzer, durchdirektes Zeichnen oder Schreiben auf dem Bildschirm, seiner kreativenFreiheit ihren Lauf zu lassen.Interaktive Whiteboard-Systeme (IWBs), die aus einem großenAnzeigebildschirm und einem Stift für die Oberfläche bestehen, werdenin der Geschäftswelt sowie in Schulen zunehmend eingesetzt. Adonitproduziert maßgeschneiderte IWBs für Kunden im Unternehmens-,Akademischen, Regierungs- und Gesundheitssektor, die überGroßbildschirme verfügen, auf denen mehrere Anwender gleichzeitigschreiben können. Die Adonit-Eingabestifte für IWBs, in vierindividuellen Farben verfügbar, sind druckempfindlich, sodass sie einnatürliches Schriftbild ermöglichen und zwischen feinen Linien undgroben Strichen unterscheiden können. Der IWB-Bildschirm kann miteinem PC synchronisiert werden, um gleichzeitig eine sofortigeSpeicherung sowie Anzeige zu bieten.Adonit wird vom 1. bis 6. September auf der IFA 2017 in der BerlinExpoCenter City in Halle 15.1 an Stand 145 vertreten sein. Bittebesuchen Sie uns für weitere Einzelheiten und Informationen Adonitauf der IFA 2017. Medienvetreter erhalten im Gegenzug für ihreGeschäfts-Visitenkarte ein Werbegeschenk (so lange der Vorratreicht).Pressekontakt:bitte an:Adonit Medienabteilung+886-2772-1181media@adonit.netOriginal-Content von: Adonit, übermittelt durch news aktuell