Adomani: Aktienanalyse vom 28.06.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Isra Vision":

Adomani weist zum 27.06.2018 einen Kurs von 1,09 USD an der BörseNASDAQ CM auf. Das Unternehmen wird unter "Auto Teile und Ausrüstung" geführt.

Wie Adomani derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 5 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -89,51 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt Adomani damit 93,94 Prozent unter dem Durchschnitt (4,43 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Automotive" beträgt -0,42 Prozent. Adomani liegt aktuell 89,09 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. {POS_NEG_NEU_DAYS}. Die jüngste Kommunikation (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über Adomani dreht sich ebenfalls hauptsächlich um positive Themen. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Buy"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Buy"-Rating festhalten.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Adomani-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 2,79 USD mit dem aktuellen Kurs (1,09 USD), ergibt sich eine Abweichung von -60,93 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (1,03 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,83 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Adomani-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.